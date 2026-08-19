Tirante remonta a Mensik y se mete por primera vez en unos cuartos de un Masters 1.000

Tirante, 50 del mundo, remontó a Mensik (n.16) por 5-7, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 15 minutos. En cuartos de final, el argentino se enfrentará al vencedor de la eliminatoria entre el australiano Alex de Miñaur (n.8) y el francés Arthur Fils (n.21).

Es la primera vez que Tirante llega a unos cuartos de final de un Masters 1.000 después de haberse quedado en los octavos en los dos torneos anteriores, Canadá y Roma.

Además, es la primera vez que el platense llega a cuartos de final de un torneo sobre una superficie distinta a la tierra batida.

Con este triunfo, Tirante escala al menos hasta el número 41 del ranking ATP, su mejor posición hasta la fecha y la tercera mejor entre los argentinos, solo por detrás de Francisco Cerúndolo (n.25) y Tomás Martín Etcheverry (n.31).

Contra Mensik, Tirante encajó un doloroso 'break' en el undécimo y último juego del primer set, que el checo se apuntó por 7-5.

Pero el argentino se lo devolvió en el segundo, con una rotura en el noveno para ponerse 5-4, con saque a favor.

Tras apuntarse ese segundo set, Tirante encadenó otras dos roturas para el 4-0 en el tercero. Mensik recuperó una, pero el argentino aguantó la ventaja para sellar su clasificación.

Desde abril, Tirante, que ya eliminó al serbio Novak Djokovic en la segunda ronda, presenta un balance de 7-2 contra jugadores del 'Top 20'.

Tirante es, además, el primer argentino en unos cuartos de final de Cincinnati desde Juan Martín del Potro en 2018.