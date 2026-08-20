Tirante no puede con Arthur Fils

Fils, número 21 del mundo, se deshizo de Tirante (n.50) por 6-3 y 6-2 en apenas 64 minutos de partido. Fils se enfrentará en las semifinales al italiano Flavio Cobolli (n.10).

Tirante se vio abrumado por Fils, que ganó el 62 % de los puntos del partido, con un 79 % al saque y un 46 % al resto.

Su buen desempeño al resto le permitió romper tres veces el saque de Tirante, una en el primer set y dos en el segundo, mientras que el argentino no tuvo una sola oportunidad de 'break'.

Era la primera vez que Tirante disputaba unos cuartos de final de un Masters 1.000 y también la primera vez que jugaba los cuartos de final de un torneo fuera de la tierra batida.

Pese a la derrota, Tirante sale de Cincinnati como nuevo número 41 del mundo, el mejor ranking de su carrera, situado como el tercer argentino de la ATP por detrás de Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry.