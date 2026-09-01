La lluvia obliga a aplazar al miércoles el debut de Jódar en el Abierto de Estados Unidos

Jódar, número 13 del mundo, iba a medirse con el chino Yunchaokete Bu, número 124, este martes, pero finalmente jugará en la pista 17 este miércoles, no antes de las 12.30 de Nueva York.

El español, de 19 años, ha vivido una primera temporada extraordinaria en el circuito ATP y fue recientemente finalista en el torneo de Washington DC.

Este miércoles también volverá a competir Carlos Alcaraz, que cerrará el programa nocturno en la pista Arthur Ashe contra el portugués Jaime Faria, en un partido correspondiente a la segunda ronda.

La lluvia provocó además la interrupción del partido de la española Paula Badosa contra la australiana Daria Kasatkina, cuando la primera estaba a dos puntos del pase de ronda.