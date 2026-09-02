El argentino Etcheverry y el peruano Buse avanzan en Nueva York

Etcheverry, número 31 del ranking mundial, ya está en la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada mientras que Buse, número 30 y reciente campeón en Winston Salem, disputaba este miércoles su compromiso de primera ronda.

Etcheverry ganó por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3 ante Fearnley, número 101, que fue verdugo del español Martín Landaluce en la primera ronda.

El argentino será rival del vencedor del partido entre su compatriota Mariano Navone y el italiano Matteo Berrettini.

Buse prolongó su gran momento de forma con una trabajada victoria ante Girón, por 3-6, 6-3, 6-3, 6-7(8) y 6-1 en tres horas y 48 minutos de partido.

El peruano se medirá con el francés Benjamin Bonzi, número 97 del mundo.