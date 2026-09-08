Granollers y Zeballos avanzan a cuartos de final en Nueva York

Granollers y Zeballos derrotaron a González y Molteni por 6-3 y 6-3 en 1 hora y 23 minutos. El catalán y el platense habían superado sin jugar la segunda ronda tras el abandono de sus rivales, los británicos Arthur Fery y Joshua Paris.

Ahora esperan rival en los cuartos de final, que saldrá del duelo entre la pareja estadounidense formada por Nikita Samuel Filin y Brandon Carpico y la británicoestadounidense de Joe Salisbury y Rajeev Ram.

Granollers necesitó tratamiento médico durante el primer set por unas molestias en el pie y el tobillo derechos, que obligaron a vendarle toda la zona.

Granollers y Zeballos, pareja desde 2019, conquistaron Nueva York el año pasado y también han ganado las dos últimas ediciones de Roland Garros, una racha de éxitos que les ha llegado después de haber perdido sus tres primeras finales de un 'grande'.