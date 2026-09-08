Tiafoe remonta a Michelsen y espera a Alcaraz o Shelton en las semifinales

Tiafoe, número 12 del mundo, estuvo al borde del abismo, con dos sets abajo y Michelsen (n.46) sacando para la clasificación en el tercero, cuando reaccionó con un 'break' providencial que cambió el destino del partido.

Tiafoe se terminó imponiendo a Michelsen por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(7) en 4 horas y 39 minutos.

Michelsen, que no había cedido un solo set en las primeras cuatro rondas del torneo, rompió a llorar en los brazos de Tiafoe una vez sellada su eliminación.

"En cuanto lo abracé, vi que ya estaba llorando. Le dije: 'Sé cuánto duele... pero vas a estar aquí muchas más veces'", explicó Tiafoe más tarde en declaraciones a ESPN.

Michelsen servía con 5-4 arriba en el tercer set, con 'break' a favor, cuando Tiafoe le devolvió la rotura y se acabó llevando la manga por 7-5, un golpe que acabó siendo demoledor para el joven californiano.

Al final, cada uno rompió ocho veces el servicio del contrario y, pese a la derrota, Michelsen terminó el partido con más puntos ganados que Tiafoe: 173 a 170.