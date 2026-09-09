Coco Gauff salva dos pelotas de partido para volver a semifinales del US Open

Gauff, número cuatro mundial, prevaleci ante Andreeva (5º) por 2-6, 7-6 (9/7) y 6-2 después de salvar dos pelotas de partido en el segundo set.

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La estadounidense se metió en semifinales por primera vez desde 2023, año de su primera coronación en el Grand Slam de su país.

Su próxima rival será la kazaja Elena Rybakina, quien este miércoles se aseguró auparse al número uno del tenis femenino.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, ganadora de las dos últimas ediciones, y la local Jessica Pegula chocarán en la otra semifinal.

Gauff se subió al barco con una exhibición de coraje que logró recomponer su tembloroso arranque. “Simplemente tuve que reiniciarme. Salí sin sentir la pelota, dándole demasiados puntos gratis”, explicó Gauff.

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“Honestamente, estaba pensando en Frances Tiafoe y en cómo remontó. Solo intentaba salir de la pista sin arrepentimientos”, dijo en referencia a la remontada de dos sets que protagonizó su buen amigo en los cuartos masculinos.

A la estadounidense, que no se había dejado un set en este torneo, le asaltaron sus antiguos problemas al servicio en este duelo entre las dos últimas campeonas de Roland Garros.

Gauff cometió 12 doble faltas entre el primer set, que se adjudicó con autoridad Andreeva, y el segundo, en el que la rusa tuvo en su raqueta finiquitar a la estrella local.

La pupila de Conchita Martínez, de 19 años, quebró cuando Gauff sacaba con ventaja 5-4 y tuvo una pelota para adjudicarse el segundo set.

El parcial desembocó en un tiebreak en el que Andreeva dejó escapar con vida a Gauff al desperdiciar dos pelotas de partido con dos golpes de derecha fallidos.

Con otro error de golpeo le entregó el set en bandeja a la local en medio del furor de los más de 20.000 aficionados.

La rusa, ganadora de su primer Grand Slam en junio en Roland Garros, no se recuperó de esta ocasión perdida y se ofuscó al punto de dejar caer la raqueta cuando se iba a a la silla después de que Gauff la quebrara por primera vez en el tercer set.

Con campo abierto, Gauff no quitó el pie del acelerador hasta celebrar el triunfo con golpes de pecho y repleta de orgullo.

Hasta este miércoles, Gauff tenía posibilidades de auparse al número uno mundial en Nueva York pero fue Rybakina quien se aseguró la cima al meterse en semifinales.

“Elena es la nueva número uno del mundo. Va a ser un partido duro. Estos son los momentos por los que vives”, dijo sobre su próximo duelo ante la kazaja.