US Open: Rybakina llega a la cima del tenis mundial al clasificar a semifinales

Elena Rybakina, de 27 años, tenía garantizado asaltar por primera vez el liderato de la WTA, que Aryna Sabalenka ocupaba desde octubre de 2024, si se metía entre las cuatro mejores del Grand Slam de Nueva York.

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La kazaja lo logró con una remontada frente a Zheng Qinwen por 3-6, 6-1 y 6-4 y ahora espera rival en semifinales del choque entre Coco Gauff y Mirra Andreeva.

Rybakina llega a la cima por primera vez en su carrera, acabando con las 102 semanas de reinado de Aryna Sabalenka, que este jueves jugará por un cupo a la final del Abierto de los Estados Unidos contra Jessica Pegula.

Sensaciones de la kazaja

El número uno “es un gran logro, pero ya saben cómo de rápido pueden cambiar las cosas en los ránkings del tenis”, dijo la siempre contenida Rybakina.

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“Por ahora es solo una cifra. Estoy en semifinales y mi objetivo es ganar el torneo”, subrayó la jugadora nacida en Moscú.

La carrera por el trono de Sabalenka añadió aún más suspenso al último Grand Slam del año. Rybakina, que ya lo tuvo al alcance en el pasado WTA 1000 de Cincinnati, era la única aspirante que dependía de ella misma.

De haber fallado ante Zheng, hubiera abierto la puerta a Sabalenka, Pegula y Gauff para que tomaran la cima conquistando el título.

Pero la kazaja, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año, no desperdició la oportunidad en Nueva York.

A los 27 años y 89 días, se convirtió en la segunda jugadora más veterana en alcanzar por primera vez el liderato de la WTA, solo por detrás de la alemana Angelique Kerber (28 años).