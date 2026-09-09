Pegula tumba a Navarro y se enfrentará a Sabalenka en semifinales

Pegula, número 3 del mundo, tuvo que remontar un set para doblegar a Navarro (n.27) por 3-6, 6-4 y 6-3 en 2 horas y 21 minutos.

Pegula se medirá con Sabalenka, la número uno del mundo y su bestia negra en el 'grande' neoyorquino, contra la que perdió la final de 2024 y cayó en semifinales en 2025.

Pegula y Sabalenka, además de la kazaja Elena Rybakina (n.2) y la estadounidense Coco Gauff (n.4), ambas todavía en cuartos de final, pugnan por salir de Nueva York como número 1 del mundo. Rybakina lo puede sellar mañana solo con llegar a semifinales.

"Esto hoy significa muchísimo. Ha sido muy duro y muy físico. No estaba sacando especialmente bien y hoy estuve luchando contra muchos demonios ahí fuera", aseguró Pegula al finalizar el partido.