David Ferrer y Carlos Moyà completarán el Team Nadal en el Slam Academy

Tanto Ferrer como Moyà se sumarán a Nadal y al francés Richard Gasquet para enfrentarse al 'Team Murray', conformado por el británico Andy Murray, el austriaco Dominic Thiem, el italiano Fabio Fognini y el ruso Marat Safin.

La incorporación de Ferrer y Moyà permitirá volver a reunir sobre una pista a tres de los grandes referentes de una generación que marcó una época en el tenis español, recuperando el espíritu de una 'Armada española' que durante años protagonizó algunos de los mayores éxitos del tenis nacional, especialmente en la Copa Davis.

Ferrer y Nadal compartieron durante casi dos décadas numerosos momentos dentro y fuera de la pista, con el alicantino como uno de los pilares del equipo español que conquistó las Copas Davis de 2008, 2009 y 2011, y actualmente ejerce como capitán del equipo español en la competición.

Por su parte, el mallorquín Moyà fue el primer tenista español en alcanzar el número 1 del ranking ATP, conquistó 20 títulos y levantó el trofeo de Roland Garros en 1998, formando equipo con Nadal en la Copa Davis de 2004 en Sevilla, uno de los grandes hitos de la historia reciente del tenis español.