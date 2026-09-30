El chileno Alejandro Tabilo supera a Paul en la primera ronda del torneo de Tokio

Tabilo venció a Paul por 6-1 y 6-2 en una hora y 13 minutos sobre la pista del Ariake Colosseum, cubierta en medio de una racha de más de un mes de lluvias continuas en la capital nipona, dominando a un, a priori, duro desafío sobre el estadounidense y resarciéndose de su prematura eliminación en el ATP 250 de Chengdú.

Se trata de la primera victoria del chileno sobre Paul, ante quien cayó derrotado en sus dos enfrentamientos previos disputados en 2024. Con el paso a los octavos de final asegurado, Tabilo se enfrentará al ganador del encuentro entre el canadiense Denis Shapovalov (n.46) y el japonés Sho Shimabukuro (n.108).