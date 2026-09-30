El local Bu frena la remontada de Juan Manuel Cerúndolo en Pekín

El encuentro duró dos horas y 20 minutos sobre la pista dura de la Lotus del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada marcada por las nubes y con ráfagas de viento.

Bu tomó el control con una rotura en el juego inicial y otra en el quinto, ante un Cerúndolo que sólo puso en pista el 42 % de sus primeros servicios durante la primera manga y no dispuso de oportunidades de quiebre.

El chino volvió a romper de entrada en el segundo parcial, pero el argentino reaccionó, recuperó la desventaja en el cuarto juego y redujo sus errores para equilibrar el encuentro.

Especialmente exigente fue el noveno juego, en el que Cerúndolo conservó su saque tras casi trece minutos. Su resistencia encontró premio con una rotura en el duodécimo, cerrada con un error no forzado de Bu, que llevó el partido a una tercera manga.

Sin embargo, el chino recuperó la solidez con el servicio y ganó veinte de los veintiún puntos que disputó con él en el set decisivo. La única rotura llegó en el quinto juego, después de ocho minutos de lucha, y le permitió encaminar el triunfo.

Bu, semifinalista en Pekín en 2024, ganó así su segundo enfrentamiento con Cerúndolo, al que ya había derrotado en Shanghái el año pasado. La eliminación del argentino se sumó a la de su compatriota Thiago Agustín Tirante (n.52), vencido por el alemán Jan-Lennard Struff (n.59).