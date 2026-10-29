Djokovic, eliminado por Struff

El alemán firmó una victoria histórica ante el serbio, al que nunca había derrotado en los ocho enfrentamientos anteriores entre ambos, después de remontar un set y resolver el encuentro en el juego de desempate definitivo.

La derrota supone un duro revés para el serbio en su intento de clasificarse para disputar las Finales ATP.

El serbio se llevó el primer set en el 'tie break', pero en el segundo Struff no bajó los brazos, aguantó el ritmo de su rival y, con 6-5 a su favor, una doble falta de Djokovic le permitió forzar la tercera manga.

En el último set ambos jugadores mantuvieron su servicio y el triunfo se decidió de nuevo en el desempate, que se adjudicó Struff para firmar una victoria de muchos quilates tras dos horas y 35 minutos de partido.