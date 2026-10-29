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Tenis
29 de octubre de 2026 - 07:45

Rybakina garantiza acabar el año como número 1, mientras que Osaka cae eliminada

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- La tenista kazaja Elena Rybakina aseguró acabar el año como número 1 del ráking WTA tras derrotar en octavos de final del torneo de Tokio, de categoría WTA 500 y que se disputa sobre pista dura, a su compatriota Yulia Puntintseva; mientras que otra jugadora que estuvo en lo más alto, la local Naomi Osaka, fue eliminada por la joven eslovaca Mia Pohankova.

Por EFE
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Rybakina, que lidera la clasificación mundial desde el pasado mes de septiembre, solo necesitaba un triunfo para sellar su objetivo y lo logró en un duelo en el que comenzó ganando su saque en blanco y posteriormente la primera manga por 6-2 gracias a un par de roturas en el cuarto y el octavo juegos.

Ya en la segunda repitió quiebre en el cuarto y terminó por cerrarlo con su servicio en el noveno después de levantar una bola de 'break'.

Su rival en siguiente ronda será la canadiense Leylah Fernández, quien derrotó por 6-2 y 7-6 a la belga Elise Mertens, quinta favorita. La ganadora desequilibró la balanza a su favor gracias a los puntos ganados con segundo saque y segunda devolución, estadísticas en las que fue muy superior a la europea.

En la primera manga Fernández fue capaz de esquivar una pelota de quiebre en el quinto juego y de ganar dos de las siete de las que dispuso en el sexto y el octavo. Ya en la segunda evitó otra situación complicada, con tres opciones de 'break' no concretadas por su rival en el juego inicial.

Tras eso se vieron cuatro roturas de servicio, tres de ellas seguidas entre el séptimo y el noveno. Pudo la canadiense cerrarlo en el décimo, pero desperdició un punto de partido y necesitó finalmente de un 'tie break' que se decidió por 10-8.

Por su parte Osaka, ante los suyos, no pudo derrotar a Pohankova, una de las grandes promesas del tenis femenino mundial, campeona del torneo junior de Wimbledon el pasado año y que accede por primera vez a los cuartos en un torneo WTA 500.

Para ello, en la primera manga tuvo que sobreponerse a la pérdida de su primer servicio con un contrabreak acto seguido y dos roturas más en el séptimo y el noveno, donde tuvo hasta tres pelotas de set. Distinto fue el segundo parcial, donde sobrevivió a dos opciones de quiebre de la nipona y aprovechó la única que tuvo ella, en el duodécimo juego.

Se citará con ella en la siguiente fase la estadounidense Alycia Parks, quien derrotó por 6-3 y 6-1 a la australiana Kimberly Birrell. Un triunfo cómodo a pesar de entregar su segundo saque del partido, incidencia que contrarrestó en el siguiente juego tras necesitar cinco opciones de rotura.

A partir de ahí todo fue de cara para ella, pues volvió a quebrar en el sexto y ya en el segundo set en el primero, el quinto y el séptimo.

De esta manera el cuadro de cuartos estará compuesto por los partidos Rybakina-Fernández, Pohankova-Parks, Rakhimova-Joint y Eala-Shnaider.

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