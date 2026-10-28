Fútbol playa: Luqueño supera la fase de grupos con puntaje ideal

Primer objetivo logrado por el Sportivo Luqueño en la Copa Mundial de Campeones (WWC) de fútbol sobre arena. Tres victorias en igual cantidad de presentaciones, para acceder a los octavos de final del evento que se desarrolla en Alanya, Turquía.

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Este miércoles, el representante paraguayo logró su resultado más “ajustado” de la fase regular del certamen, al endosarle un 7-2 al Qadsia de Kuwait, mediante las anotaciones de Breno Xavier (2), Thiago Barrios (2), Valentín Benítez, Milciades Medina y Rodrigo Soares.

El debut del elenco auriazul, dirigido técnicamente por Fabricio Santos, había sido con triunfo por 10-4 contra el italiano Mare Di Roma, el lunes. Al día siguiente logró su éxito más holgado, por 13-4 sobre el Bohemians Praha de República Checa. En esta ocasión, la diferencia fue por cinco goles contra el Qadsia kuwaití.

Los componentes del plantel luqueño descansan tras el agotador duelo, esperando el sorteo nocturno que determinará el rival para la siguiente instancia.