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Polideportivo
28 de octubre de 2026 - 09:15

Fútbol playa: Luqueño supera la fase de grupos con puntaje ideal

Componentes del plantel del Sportivo Luqueño, tras la tercera victoria en la WWC de fútbol playa, que se desarrolla en Alanya, Turquía.
Componentes del plantel del Sportivo Luqueño, tras la tercera victoria en la WWC de fútbol playa, que se desarrolla en Alanya, Turquía.Gentileza

El Sportivo Luqueño derrotó este miércoles por 7-2 al Qadsia de Kuwait y cerró la fase de grupos de la World Winners Cup de fútbol playa que se disputa en la ciudad turca de Alanya, con puntaje perfecto.

Por ABC Color
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Primer objetivo logrado por el Sportivo Luqueño en la Copa Mundial de Campeones (WWC) de fútbol sobre arena. Tres victorias en igual cantidad de presentaciones, para acceder a los octavos de final del evento que se desarrolla en Alanya, Turquía.

Lea más: Segundo triunfo del Sportivo Luqueño en Turquía

Este miércoles, el representante paraguayo logró su resultado más “ajustado” de la fase regular del certamen, al endosarle un 7-2 al Qadsia de Kuwait, mediante las anotaciones de Breno Xavier (2), Thiago Barrios (2), Valentín Benítez, Milciades Medina y Rodrigo Soares.

El debut del elenco auriazul, dirigido técnicamente por Fabricio Santos, había sido con triunfo por 10-4 contra el italiano Mare Di Roma, el lunes. Al día siguiente logró su éxito más holgado, por 13-4 sobre el Bohemians Praha de República Checa. En esta ocasión, la diferencia fue por cinco goles contra el Qadsia kuwaití.

Los componentes del plantel luqueño descansan tras el agotador duelo, esperando el sorteo nocturno que determinará el rival para la siguiente instancia.

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