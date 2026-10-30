ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Tenis
30 de octubre de 2026 - 07:45

La WTA prohíbe a Kaitlin Quevedo lucir un crespón negro por la tragedia de Urda (Toledo)

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- La organización del torneo de Cantón (China) no permitió a la jugadora española Kaitlin Quevedo lucir un crespón negro en su indumentaria, en memoria de los 69 fallecidos en el accidente de tren de Urda (Toledo), en el partido ante la suiza Jil Teichmann y justificó su decisión en la normativa de la WTA.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El evento siguió las reglas del circuito femenino de tenis acerca de la poítica de símbolos y eslóganes, vigente desde el 1 de octubre del 2024 e impidió a la canaria lucir el luto en el partido de cuartos de final.

"Con el fin de proporcionar un entorno neutral y respetuoso durante los torneos para todos los participantes y de conformidad con los requisitos de vestimenta y equipamiento del Reglamento, no se permite la exhibición de ningún símbolo o eslogan (nombre, marca, logotipo, ilustración, URL, mensaje o declaración) que esté asociado o pretenda estar asociado con una organización benéfica, causa, movimiento o partido político en las jugadoras, su ropa o equipamiento (incluidos los escritos, adheridos, fijados, bordados o exhibidos de cualquier otra forma) antes, durante o después de jugar un partido en los Torneos de la WTA, a menos que forme parte de una iniciativa o campaña oficial respaldada por la WTA", aclaró a EFE la WTA.

"Esta política se refiere únicamente a las apariciones de las jugadoras en la cancha y sus alrededores (incluidas las áreas cercanas donde se puedan grabar imágenes para la transmisión, como la zona de calentamiento y el túnel de jugadoras), así como a las ruedas de prensa, entrevistas, ceremonias de torneos y la grabación de contenido de la WTA. Las jugadoras pueden seguir expresando su apoyo a organizaciones benéficas, causas, movimientos y partidos políticos en otros momentos (por ejemplo, verbalmente, fuera de los torneos de la WTA y en sus redes sociales)", añade la normativa del circuito femenino.

Quevedo, que ganó a Teichmann por 7-6(2) y 6-3, quiso continuar con la iniciativa mostrada por su compatriota Rafa Jódar, en el circuito masculino, en el torneo de Basilea (Suiza), donde si llevó una cinta negra por las víctimas de la tragedia, en su partido contra el monegasco Valentin Vacherot.

Lo
más leído
del día

01
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
02
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
03
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más
04
Ver más
05
Política
Intendente electo de Fernando de la Mora dice que reducirá G. 7.000 millones en salarios
Ver más

Te puede interesar