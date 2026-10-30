Zverev, por la vía rápida a semifinales, donde se medirá a De Miñaur

El partido no tuvo apenas historia. Zverev se mostró muy sólido en su juego y solo necesitó 25 minutos para llevarse en blanco el primer set y solo cedió dos juegos en una segunda manga que despachó en 34 minutos. No cedió su saque y rompió el de su rival en cinco ocasiones.

Se trata del segundo enfrentamiento entre ambos jugadores tras el que protagonizaron en Wimbledon el pasado 10 de julio, cuando el tenista germano se impuso por tres sets a cero.

Ahora, Zverev peleará este sábado, en su tercera semifinal en el torneo austriaco, por un puesto en la final del domingo contra el australiano Alex de Miñaur, que se impuso en su eliminatoria de cuartos de final al italiano Matteo Berrettini por 7-6 (4) y 6-2.

La otra semifinal la jugarán el español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, y el ruso Daniil Medvedev.