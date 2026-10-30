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Tenis
30 de octubre de 2026 - 18:15

Zverev, por la vía rápida a semifinales, donde se medirá a De Miñaur

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El alemán Alexander Zverev, que el lunes estrenará oficialmente su condición de número uno del mundo, se clasificó este viernes para las semifinales del Torneo ATP 500 de Viena por la vía rápida tras arrasar al inglés Arthur Fery, 35 en el ranking de la ATP, por un contundente 6-0 y 6-2 en 59 minutos de juego. Su próximo rival será el australiano Alex de Miñaur.

Por EFE
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El partido no tuvo apenas historia. Zverev se mostró muy sólido en su juego y solo necesitó 25 minutos para llevarse en blanco el primer set y solo cedió dos juegos en una segunda manga que despachó en 34 minutos. No cedió su saque y rompió el de su rival en cinco ocasiones.

Se trata del segundo enfrentamiento entre ambos jugadores tras el que protagonizaron en Wimbledon el pasado 10 de julio, cuando el tenista germano se impuso por tres sets a cero.

Ahora, Zverev peleará este sábado, en su tercera semifinal en el torneo austriaco, por un puesto en la final del domingo contra el australiano Alex de Miñaur, que se impuso en su eliminatoria de cuartos de final al italiano Matteo Berrettini por 7-6 (4) y 6-2.

La otra semifinal la jugarán el español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, y el ruso Daniil Medvedev.

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