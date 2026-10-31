ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 13:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-05
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Tenis
31 de octubre de 2026 - 13:05

Alcaraz tumba a Medvedev en semifinales y luchará por su primer título en Viena

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, derrotó este sábado al ruso Daniil Medvedev 6-4 y 7-6 (2) en una hora y 36 minutos y se clasificó para la final del ATP 500 de Viena (Austria), donde este domingo buscará su primer título en el torneo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El tenista murciano se enfrentará en la final al ganador del duelo de la otra semifinal, entre el número uno del mundol el alemán Alexander Zverev, y el australiano Álex de Miñaur.

Alcaraz alcanzó su semifinal número 50 tras imponerse la víspera al estadounidense Tommy Paul y en su camino hacia la gran final volvió a cruzarse con Medvedev, cuyo balance en enfrentamientos directos entre ambos era favorable para el español.

En un visto y no visto, el de El Palmar se adelantó 3-1 en el primer juego. Sin embargo, Medvedev se mostró muy fuerte durante el inicio y con un parcial de 2-0 empató el duelo 3-3.

Ahí volvía a hacerse fuerte Alcaraz, que, vestido con un llamativo pantalón fluorescente, consiguió el 'break' tras un golpe directo a la red del ruso y se apuntó el primer set de la semifinal (6-4).

Al comienzo de la segunda manga, el español comenzó un tanto impreciso, pero se repuso con un espectacular globo, sin duda uno de los puntos del partido, para adelantarse 2-1. Y poco después volvió a romper el servicio con dos restos para el 4-2.

Pero un Medvedev en un gran estado de forma supo contener los arreones de Carlos Alcaraz durante todo el choque y, al igual que el set inicial, empató el duelo 4-4 cuando el español acariciaba el triunfo.

Finalmente, en el ‘tie break’ Alcaraz cerró el partido para certificar su pase a la final de Viena.

Con esta victoria, en la que el tercero del ránking protagonizó 28 golpes ganadores y el 54 % de los puntos ganados, acumula este año un récord de 37-5 y ha ganado tres títulos (Tokio, Doha y Australia), que podría aumentar si vence este domingo en la capital austriaca.

En la otra semifinal se verán las caras el tenista número uno del mundo, Alexander Zverev, frente al australiano Álex de Miñaur.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más
05
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más

Te puede interesar