Carlos Alcaraz y Alex de Miñaur lucharán por el título en Viena

Alcaraz jugará su quinta final del año y peleará por su cuarto título del curso, mientras que De Miñaur disputará por cuarta vez en 2026 el último partido de un torneo y tratará de sumar su segunda corona del año (Róterdam). El español y el australiano se han enfrentado en seis pcasion es y en topdas ellas ha triunfo el primero.

Alcaraz alcanzó su semifinal número 50 tras imponerse la víspera al estadounidense Tommy Paul y en su camino hacia la gran final volvió a cruzarse con Medvedev, cuyo balance en enfrentamientos directos entre ambos era favorable para el español.

En un visto y no visto, el de El Palmar se adelantó 3-1 en el primer juego. Sin embargo, Medvedev se mostró muy fuerte durante el inicio y con un parcial de 2-0 empató el duelo 3-3.

Ahí volvía a hacerse fuerte Alcaraz, que, vestido con un llamativo pantalón fluorescente, consiguió el 'break' tras un golpe directo a la red del ruso y se apuntó el primer set de la semifinal (6-4).

Al comienzo de la segunda manga, el español comenzó un tanto impreciso, pero se repuso con un espectacular globo, sin duda uno de los puntos del partido, para adelantarse 2-1. Y poco después volvió a romper el servicio con dos restos para el 4-2.

Pero un Medvedev en un gran estado de forma supo contener los arreones de Carlos Alcaraz durante todo el choque y, al igual que el set inicial, empató el duelo 4-4 cuando el español acariciaba el triunfo.

Finalmente, en el ‘tie break’ Alcaraz cerró el partido para certificar su pase a la final de Viena.

Con esta victoria, en la que el tercero del ránking protagonizó 28 golpes ganadores y el 54 % de los puntos ganados, acumula este año un récord de 37-5 y ha ganado tres títulos (Tokio, Doha y Australia), que podría aumentar si vence este domingo en la capital austriaca.

En la otra semifinal, Álex de Miñaur derrotó en un duro partido al número uno del mundo, Alexander Zverev, en un partido en el que el australiano bordó el juego en el primer set, en el que el alemán re rehízo en el segundo y que se resolvió del lado del oceánico en un ajustado desempate.

La de este sábado ha sido la quinta victoria de De Miñaur en 14 partidos sobre Zverev, que sigue liderando 9-5 el 'head to head' particular.