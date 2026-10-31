Coello y Tapia ganan en Kuwait y acaban como números 1 del mundo por cuarto año seguido

Coello y Tapia en vencer tardaron 57 minutos en ganar por 6-1 y 6-1 a Juan Tello y Maxi Arce y conquistar en Kuwait otros 2.000 puntos, otro título, el número 13 de la temporada y el quinto consecutivo, tras los de París, Róterdam, Düsseldorf y Milán.

Solo les falta uno para igualar el récord de 14 en un mismo año, establecido en 2024. Y todavía tienen por delante tres torneos: el P1 de Dubái, el Major de Acapulco y las Finaless de Barcelona, que ya conquistaron el año pasado.

Con la victoria ante Arce y Tello, Coello y Tapia ya suman 23 triunfos consecutivos, aunque todavía están lejos de los 47 de 2024, una racha que terminó con la derrota ante Coki Nieto y Jopn Sanz en las Finales.

El de Kuwait es su título número 44 en 83 torneos disputados juntos. Además, Tapia, de 27 años, iguala a Pablo Lima con 66 títulos y se sitúa en el podio de los jugadores más laureados de la historia. Por delante tiene a Juan Martin Diaz, con 116, y al quizá inalcanzable Fernando Belasteguin, con 162.