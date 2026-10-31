Lehecka-Vacherot, final en Basilea

Jiri Lehecka, octavo cabeza de serie, ganó a Struff por 3-6, 7-5 y 6-2 en poco más de dos horas de pelea tras salvar una bola de partido en el segundo set cuando Struff ganaba 6-3, 5-4 y ventaja al resto. Alargó el duelo hasta la tercera manga, en la que le bastó con un 'break' en el primer juego para llevarse el triunfo.

Antes, Vacherot, de 27 años, se impuso a Fritz por 7-6 (6) y 6-3. El monegasco iba perdiendo 1-4 en el desempate del primer set, pero encadenó seis de los siete puntos siguientes para hacerse con la primera manga. A continuación, el monegasco logró un 'break' decisivo con 4-3 en el segundo set para sellar la victoria tras una hora y 26 minutos por 7-6 (5) y 6-3.

En su primera final del año y a nivel ATP 500, Vacherot busca su primer trofeo desde el torneo de Shanghái de 2025, donde se convirtió en el campeón con el ranking más bajo de la historia de los Masters 1.000 desde 1990.

Lehecka y Vacherot se han enfrentado dos veces en el ATP Tour con una victoria para cada uno: en 2025 el monegasco ganó el treintaidosavos de final del Masters 1.000 de París en dos mangas y este mismo año el checo se impuso, también en dos sets, en las semifinales de Tokio.