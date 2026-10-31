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Tenis
31 de octubre de 2026 - 09:35

Lilli Tagger no da opción a Katlin Quevedo

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- La española Katlin Quevedo, número 83 del ránking mundial, cayó este sábado en las semifinales del torneo 250 de Guangzhou (China) ante la austríaca Lilli Tagger por 6-2 y 6-0, en 53 minutos.

Por EFE
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Quevedo jugó con un crespón negro en su camiseta Joma, a la altura del pecho, en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que se ha cobrado la vida de 69 personas.

La española, que recientemente ganó el torneo de Sao Paulo (Brasil), fue superada con claridad por Tagger, que hizo pleno de puntos ganados en el primer servicio con 19 y alcanzó un 46% de acierto en puntos ganados en la primera devolución y un 74% en el segundo.

Tagger se medirá en la final a la británica Harriet Dart, 115 del mundo, que se deshizo en semifinales de la china Xinran Sun.

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