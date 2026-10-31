ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
MOTOR 360
ABC Cardinal AM de 16:00 a 16:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
32º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Tenis
31 de octubre de 2026 - 15:20

Rafa Jódar será el lunes el jugador más rápido en entrar en el top ten

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- La derrota del estadounidense Taylor Fritz ante el monegasco Valentin Vacherot en el torneo de Basilea asegura la irrupción del español Rafa Jódar entre los diez primeros de la clasificación mundial, el que menos tiempo ha tardado en lograrlo desde su debut en el circuito.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El madrileño, que desde que inició su recorrido en el tour profesional ha tardado 287 días en situarse en el top ten, deja atrás el registro del brasileño Gustavo Kuerten, que tenía el récord con 490.

Ha sido precisamente el que fue su verdugo en el torneo de Basilea, en primera ronda, Vacherot, el que le ha impulsado entre los diez mejores del mundo al vencer en semifinales del evento helvético a Fritz por 7-6(5) y 6-3.

Rafa Jódar, de 20 años, debutará el lunes oficialmente como jugador top 10. El madrileño ha protagonizado un ascenso sin precedentes en este deporte. Con sus 287 días para llegar entre los mejores, superó los registros de Carlos Alcaraz, que necesitó 336 días, el serbio Novak Djokovic, con 623, RAfael Nadal, 735, Jannik Sinner, 735 y Roger Federer, 973 días para ingresar entre los diez primeros del ránking ATP.

El primer tenista capaz de llegar al top ten en su primera temporada como profesional, desde que la empezó en el puesto 165 del ránking, se situó entre los 100 mejores el pasado 30 de marzo después de superar la previa en Miami y alcanzar la tercera ronda de un Masters 1000 por primera vez. Después, conquistó en Marrakech su primer título y disputó hace unas semanas la final del Masters 1000 de Shangai.

Con 20 años y 46 días, es el noveno más joven en lograr un puesto en el top 10 por detrás de Nadal (18 años y 326 días), Alcaraz (18 años y 355 días), Holger Rune (19 años y 192 días), Novak Djokovic (19 y 301), Andy Murray (19 y 336), Andy Roddick (19 y 340), Juan Martín del Potro (20 y 13) y Alexander Zverev (20 y 32 días).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
04
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar