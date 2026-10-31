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Tenis
31 de octubre de 2026 - 16:20

Triay, campeona en Kuwait con Brea y la jugadora más laureada de todos los tiempos

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Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- La española Gemma Triay ganó el torneo Major Premier de Kuwait junto a la argentina Delfi Brea y se convirtió, con 59 títulos en su palmarés, en la jugadora de pádel más laureada de todos los tiempos.

Por EFE
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Gemma Triay y Delfi Brea, que no ganaban título alguno desde que se impusieron en el P1 de Madrid hace casi dos meses, batieron en la final como primeras cabeza de serie a las españolas Ari Sánchez y Andrea Ustero, terceras favoritas, con remontada y por 3-6, 6-1 y 6-1.

Con este triunfo Gemma Triay se convierte en la jugadora con más títulos conquistados a lo largo de su carrera. Suma ya 59 y supera a Ale Salazar y Ari Sánchez, que atesoran 58.

Para Brea y Triay, que la próxima semana se enfrentarán en la Copa del Mundo defendiendo respectivamente los colores de Argentina y España, se trata del séptimo título de la temporada, el segundo Major tras el de Roma y el decimosexto como pareja desde principios de 2025.

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