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Tenis
31 de octubre de 2026 - 13:10

Vacherot gana a Fritz y accede en Basilea a su primera final de la temporada

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Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- Valentin Vacherot derrotó este sábado al sexto cabeza de serie, el estadounidense Taylor Fritz, por 7-6 (5) y 6-3 en las semifinales del ATP 500 de Basilea, se clasificó para su primera final de la temporada y se convirtió en el primer monegasco en alcanzar el partido por el título en el torneo suizo.

Por EFE
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Vacherot, de 27 años, iba perdiendo 1-4 en el desempate del primer set, pero encadenó seis de los siete puntos siguientes para hacerse con la primera manga. A continuación, el monegasco logró un 'break' decisivo con 4-3 en el segundo set para sellar la victoria tras una hora y 26 minutos.

En su primera final del año y a nivel ATP 500, Vacherot busca su primer trofeo desde el torneo de Shanghái de 2025, donde se convirtió en el campeón con el ranking más bajo de la historia de los Masters 1.000 desde 1990.

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