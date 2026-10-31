Vacherot gana a Fritz y accede en Basilea a su primera final de la temporada

Vacherot, de 27 años, iba perdiendo 1-4 en el desempate del primer set, pero encadenó seis de los siete puntos siguientes para hacerse con la primera manga. A continuación, el monegasco logró un 'break' decisivo con 4-3 en el segundo set para sellar la victoria tras una hora y 26 minutos.

En su primera final del año y a nivel ATP 500, Vacherot busca su primer trofeo desde el torneo de Shanghái de 2025, donde se convirtió en el campeón con el ranking más bajo de la historia de los Masters 1.000 desde 1990.