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Tenis
01 de noviembre de 2026 - 04:40

La rusa Shnaider aplaca la reacción de Leylah Fernández y logra su sexto título

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- La rusa Diana Shnaider aplacó la reacción de la canadiense Leylah Fernández y acabó por apuntarse la victoria en el torneo de tenis de Tokio por 6-4, 5-7 y 6-2 para conseguir el sexto título de su carrera.

Por EFE
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Shnaider, de 22 años, parecía encaminada a llevarse la final por la vía rápida cuando dominaba por 6-4 y 4-0, pero la norteamericana se rebeló y consiguió el segundo parcial por 5-7 en una situación que parecía propicia ante el devenir del encuentro.

Incluso en el tercer y último set, Fernández tuvo tres bolas para posicionarse con 0-2. Shnaider no lo consintió y, además, una rotura en el quinto juego le encaminó al triunfo tras dos horas y 18 minutos de dura lucha.

La rusa, que había caído en las cuatro semifinales a las que había llegado este año, sumó así el sexto título WTA de su carrera y el primero de esta temporada.

"En primer lugar, me gustaría felicitar a Leylah por una semana increíble y por sus grandes logros durante esta gira asiática. Sigue así y espero verte en más finales como esta en el futuro", indicó Shnaider.

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