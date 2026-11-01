La rusa Shnaider aplaca la reacción de Leylah Fernández y logra su sexto título

Shnaider, de 22 años, parecía encaminada a llevarse la final por la vía rápida cuando dominaba por 6-4 y 4-0, pero la norteamericana se rebeló y consiguió el segundo parcial por 5-7 en una situación que parecía propicia ante el devenir del encuentro.

Incluso en el tercer y último set, Fernández tuvo tres bolas para posicionarse con 0-2. Shnaider no lo consintió y, además, una rotura en el quinto juego le encaminó al triunfo tras dos horas y 18 minutos de dura lucha.

La rusa, que había caído en las cuatro semifinales a las que había llegado este año, sumó así el sexto título WTA de su carrera y el primero de esta temporada.

"En primer lugar, me gustaría felicitar a Leylah por una semana increíble y por sus grandes logros durante esta gira asiática. Sigue así y espero verte en más finales como esta en el futuro", indicó Shnaider.