Michelsen remonta a Lehecka y será el primer rival de Alcaraz en París

El número 35 del mundo ya se midió contra el número 3 en el pasado torneo de Tokio, que acabó ganando el español.

Michelsen, cuartofinalista del pasado Abierto de Estados Unidos, ha promediado resultados irregulares esta temporada, pero es un rival siempre temible, como demostró ante Lehecka, que no pudo imponer su juego de servicio.

El checo ganó el juego de desempate del primer set, pero luego estuvo a merced del estadounidense, que consiguió así su segundo triunfo en París, donde afronta su cuarta participación.