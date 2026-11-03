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Tenis
03 de noviembre de 2026 - 15:35

Michelsen remonta a Lehecka y será el primer rival de Alcaraz en París

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París, 3 nov (EFE).- El estadounidense Alex Michelsen será el primer rival del español Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París, tras haber remontado su duelo de primera ronda contra el checo Jiri Lehecka (6-7 (5), 6-2 y 6-4).

Por EFE
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El número 35 del mundo ya se midió contra el número 3 en el pasado torneo de Tokio, que acabó ganando el español.

Michelsen, cuartofinalista del pasado Abierto de Estados Unidos, ha promediado resultados irregulares esta temporada, pero es un rival siempre temible, como demostró ante Lehecka, que no pudo imponer su juego de servicio.

El checo ganó el juego de desempate del primer set, pero luego estuvo a merced del estadounidense, que consiguió así su segundo triunfo en París, donde afronta su cuarta participación.

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