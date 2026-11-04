Alcaraz: "Lo de Nadal directivo del Madrid me parece una locura, me alegra por él"

"Me parece una, es una locura, la verdad. Cuando lo he visto me he alegrado, me alegra muchísimo por él. Es alguien que tiene el fútbol como manera de vida, es un gran apasionado del fútbol, un gran apasionado del Real Madrid", aseguró en París, poco después de clasificarse para octavos de final del Masters 1.000 de la capital francesa.

"Yo creo que Florentino (Pérez) haya contado con él para que esté en la en la directiva es bueno, es algo increíble, le deseo todo lo mejor a Rafa, que es lo que se merece y espero poder verlo cuando vaya a ver al Real Madrid", afirmó el murciano, también aficionado del club blanco.