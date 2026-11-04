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Tenis
04 de noviembre de 2026 - 15:50

El billete de Jodar para Turín, en manos de Fritz y Paul

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París, 4 nov (EFE).- El camino para que el español Rafael Jodar acuda al Torneo de Maestros de Turín aparece ahora más despejado, tras las eliminaciones en el Masters 1.000 de París del australiano Alex de Miñaur y del serbio Novak Djokovic, lo que le deja a expensas de los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul, que siguen vivos en la capital francesa.

Por EFE
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Para desbancar a Jodar, Fritz debería alcanzar la semifinal, mientras que Paul tendría que entrar en la final.

Eliminado este martes de París por el noruego Casper Ruud, Jodar ocupa la novena plaza del ránking, la última que da acceso a Turín puesto que el italiano Jannik Sinner, que ocupa la segunda, está lesionado.

El alemán Alexander Zverev, el español Carlos Alcaraz, el estadounidense Ben Shelton, el ruso Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli y el francés Arthur Fils tienen ya asegurada su plaza, por lo que solo restan dos puestos que repartir entre cuatro tenistas: Los estadounidenses Frances Tiafoe, Fritz y Paul, y Jodar.

Las opciones de Jodar se habrían evaporado si De Miñaur hubiera vencido al argentino Tomás Martín Etcheverry, pero el australiano, reciente ganador de Rotterdam y finalista de Viena, ambos bajo techo, sucumbió por 7-6(2) y 6-3.

También Djokovic amenazaba al español. El serbio, de 39 años, buscaba clasificarse para el Torneo de Maestros por decimonovena vez en las últimas 20 ediciones, y luchar por un octavo título. Para lograrlo tenía que alcanzar las semifinales.

Pero en segunda ronda perdió frente al australiano Rinky Kijikata, 83 del mundo, procedente de la fase previa, 2-6, 6-3 y 6-3, diciendo adiós a sus opciones de acabar entre los nueve mejores.

Tiafoe también cayó frente al francés Quentin Halys, 6-3, 1-6 y 7-6(9), pero sigue ocupando la octava posición, bien situado para acudir a Turín. La única combinación que le dejaría fuera sería que Fritz y Paul alcanzaran la final y el segundo levantara el título.

Fritz derrotó al eslovaco Alex Molcan, procedente de la fase previa, 6-7(8), 7-5 y 7-6(5), y se medirá al ganador del duelo entre Fils y el checo Tomas Machac, mientras que Paul se deshizo del español Daniel Mérida, 6-1 y 6-1, y jugará frente a Halys.

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