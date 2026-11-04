Tirante planta cara a Stuff pero cae en París

Tirante sustituyó al italiano Flavio Cobolli en el cuadro final y como este estaba exento de primera ronda, comenzó en la segunda.

El argentino, que había caído en la fase previa, se mostró sólido de entrada y se apuntó el primer set en un disputado juego de desempate.

Tras ceder el segundo, forzó de nuevo el juego de desempate en el tercero, pero el germano tiró de experiencia y se apuntó la manga, para jugarse un puesto en cuartos de final contra el noruego Casper Ruud.

Etcheverry sí logró avanzar a octavos de final, tras firmar la primera victoria de su carrera contra un top-10, el australiano Alex de Minaur, por lo que se medirá por un puesto en cuartos contra el australiano Rinky Hijikata, superviviente de la fase previa, verdugo del serbio Novak Djokovic.