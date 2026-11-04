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Tenis
04 de noviembre de 2026 - 17:55

Tirante planta cara a Stuff pero cae en París

Imagen sin descripción

París, 4 nov (EFE).- El argentino Thiago Agustín Tirante cayó en la segunda ronda del Masters 1.000 de París, en la que entró como rescatado de la fase previa, tras perder contra el alemán Jan-Lennard Struff, 6-7(5), 6-3 y 7-6(3), por lo que Tomás Martín Etcheverry queda como el único argentino del torneo.

Por EFE
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Tirante sustituyó al italiano Flavio Cobolli en el cuadro final y como este estaba exento de primera ronda, comenzó en la segunda.

El argentino, que había caído en la fase previa, se mostró sólido de entrada y se apuntó el primer set en un disputado juego de desempate.

Tras ceder el segundo, forzó de nuevo el juego de desempate en el tercero, pero el germano tiró de experiencia y se apuntó la manga, para jugarse un puesto en cuartos de final contra el noruego Casper Ruud.

Etcheverry sí logró avanzar a octavos de final, tras firmar la primera victoria de su carrera contra un top-10, el australiano Alex de Minaur, por lo que se medirá por un puesto en cuartos contra el australiano Rinky Hijikata, superviviente de la fase previa, verdugo del serbio Novak Djokovic.

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