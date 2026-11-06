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Tenis
06 de noviembre de 2026 - 19:40

Alcaraz: "Me he visto derrotado"

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París, 6 nov (EFE).- El español Carlos Alcaraz reconoció que por un momento se vio derrotado en el duelo de cuartos de final del Masters 1.000 de París contra el estadounidense Taylor Fritz, en el que remontó dos bolas de partido, pero aseguró que al final fue "una de las victorias más importantes" de su carrera.

Por EFE
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"Cuando remonté las bolas de partido, empecé a disfrutar, conectando grandes saques y ganando puntos espectaculares. Empecé a sonreír, a canalizar la energía del público hacia el partido. Intenté aprovecharla para ganar y, de paso, ofrecerles un buen espectáculo. A partir de ahí disfruté cada segundo, cada punto. Creo que esa fue la clave hoy", dijo el número 3 del mundo.

Alcaraz reconoció que cuando tuvo servicio para ganar el primer set se puso nervioso y perdió el control del partido.

"Él empezó a jugar de forma más sólida desde el fondo de la pista. Dejé de ganar puntos fáciles con el saque, me costó más jugar desde el fondo y eso me complicó las cosas. En el juego de desempate tuve oportunidades que no supe aprovechar. Tomé decisiones de las que, sinceramente, me arrepiento", aseguró.

"Obviamente que me vi perdido. Tuvo varias bolas de partido y estaba restando muy bien desde el fondo de la pista. Las he salvado con varios passing, golpes que han sido impresionantes. Me he visto perdido, pero también he visto que podía remontar, ambas cosas", comentó.

"Era el momento de hacer lo necesario, si perdía, pues perdía, pero no quería irme con la sensación de que podría haber hecho más o que tenía que haber elegido una opción más agresiva. Así es como me jugar", agregó.

"Las cosas se han dado de buena manera, he estado ahí, he jugado un buen tenis cuanto tenía que hacerlo y la verdad es que estoy muy contento de haber remontado", señaló.

El español aseguró que este será "uno de los partidos más especiales" de su carrera: "Lo recordaré mucho tiempo".

"Tengo que analizar lo que me pasó en el primer set, por qué tuve esos nervios. Luego me di cuenta de que simplemente tengo que disfrutar. Al fin y al cabo esto no es más que un juego. Gane o pierda, es un juego. Se trata de salir a la pista, divertirse, jugar lo mejor posible y divertir al público. Es lo que voy a intentar hacer cada partido", aseguró.

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