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Tenis
06 de noviembre de 2026 - 20:05

Jodar logra el último billete para las Finales ATP

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Madrid, 6 nov (EFE).- El español Rafa Jodar, de 20 años, se convirtió este viernes en el octavo participante en las Finales ATP de Turín, que disputará por primera vez en su carrera y tras su primer año en el circuito junto a los otros siete tenistas que ya habían logrado su billete para la cita: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils y Frances Tiafoe.

Por EFE
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La clasificación de Jódar se consumó gracias al triunfo de su compatriota Carlos Alcaraz en cuartos de final del Masters 1.000 de París ante el estadounidense Taylor Fritz, que necesitaba vencer para ser él quien jugase el torneo que reunirá del 15 al 22 de noviembre a las ocho mejores raquetas de la temporada sin contar al italiano Jannik Sinner, actual número dos del mundo, que será baja por lesión.

En el Inalpi Arena de Turín jugarán dos tenistas que ya saben lo que es ganar el Torneo de Maestros, Zverev, nuevo número uno en el ranking de la ATP, que lo logró en 2018 y 2021 y se ha clasificado por novena vez en su carrera, y Medvedev, que levantó el trofeo en 2020. También habrá cuatro debutantes: Cobolli, Fils, Tiafoe y Jodar.

Es la primera vez desde que en 2015 lo lograron Rafael Nadal y David Ferrer en la que dos españoles se clasifican directamente para las Finales ATP.España es el país con más representantes junto a Estados Unidos, cuyos dos jugadores, Shelton y Tiafoe, intentarán convertirse en el primer norteamericano en ganar el campeonato de final de temporada desde que Pete Sampras lo consiguiera en 1999.

El sorteo de la sexta edición de las Finales ATP que acoge Turín tendrá lugar el jueves 12 de noviembre, a las 12:45 CET (-1 GMT), después de la rueda de prensa previa al torneo. Este año, los grupos individuales serán el Grupo John McEnroe y el Grupo Ivan Lendl. En dobles, los grupos serán el Grupo Todd Woodbridge y el Grupo Mark Woodforde.

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