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Tenis
06 de noviembre de 2026 - 21:40

Ruud será el rival de Alcaraz por un puesto en la final de París

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París, 6 nov (EFE).- El noruego Casper Ruud será el rival del español Carlos Alcaraz por un puesto en la final del Masters 1.000 de París, el último del año, tras haber derrotado al portugués Nuno Borges, rescatado de la fase previa, 7-6(5) y 6-4, en un partido que acabó pasada la media noche.

Por EFE
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Será el octavo duelo entre Alcaraz y Ruud, que solo ha ganado una vez al español, aunque fue en el único partido bajo techo que han disputado, en el Torneo de Maestros de 2024.

El escandinavo, de 27 años, tiene una buena racha en partidos a cubierto, en los que desde 2025 ha ganado 20 duelos y solo ha perdido 4, lo que le llevó a conquistar el año pasado el título de Estocolmo. Alcanza la final de París sin haber perdido un set, mientras que el español se dejó uno en su difícil triunfo contra el estadounidense Taylor Fritz, al que remontó dos bolas de partido.

Ruud se impuso a Borges para clasificarse para su undécima final de un Masters 1.000, la segunda esta temporada, tras la de Roma, y la primera que jugará en París. El noruego ha acabado entre los cuatro mejores de todos los Masters 1.000 salvo Indian Wells, Cincinnati y Shangai.

Sumó su vigésima victoria en Masters 1.000 del año, el quinto tenista con más triunfos del año, a una de Rafa Jodar. Por delante está el francés Arthur Fils, con 22, el alemán Alexander Zverev, con 24 y el italiano Jannik Sinner, con 29.

Borges, número 49 del mundo, ingresó en el cuadro final rescatado de la fase previa y se convirtió en el primer jugador que se colaba en cuartos de final de París tras haber sido incluido por esta vía.

El jugador, de 29 años, que nunca había llegado tan alto en un Masters 1.000, aspiraba a convertirse en el primer portugués en unas semifinales de un torneo de esta categoría, para lo cual tenía que haber sumado una segunda victoria consecutiva contra Ruud, a quien ya había derrotado hace una semana en Basilea.

La otra semifinal la disputarán el estadounidense Ben Shelton, cuarto del mundo, que derrotó a su compatriota Tommy Paul, por 6-4, 4-6 y 6-3, y el francés Luca Van Assche, verdugo del australiano Rinky Hijikata, procedente de la previa, por 6-4, 6-7 (7) y 7-5.

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