Bucsa cae eliminada en la fase de grupos de las Finales de la WTA tras lesión de su pareja

En el momento de la retirada, el marcador reflejaba un 6-2 y 4-2 favorable al dúo compuesto por la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend.

En este encuentro estaba en juego el segundo puesto del grupo B, que concedía el pase a las semifinales, por detrás de las italianas Jasmine Paolini y Sara Errani, ya clasificadas.

Antes de la lesión, Siniakova y Townsend habían dominado el partido con mano de hierro, rompiendo el servicio de sus rivales en 4 de los 7 juegos al resto.

Bucsa y Melichar-Martínez finalizan este torneo en la tercera posición de su grupo, con un balance de un triunfo y dos derrotas.

El dúo se clasificó a las Finales de la WTA como cuarto cabeza de serie tras ganar los torneos de Guadalajara y Ningbo. La española es actualmente la número 11 del mundo en dobles.