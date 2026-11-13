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Tenis
13 de noviembre de 2026 - 00:25

Bucsa cae eliminada en la fase de grupos de las Finales de la WTA tras lesión de su pareja

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Miami (EE.UU.), 12 nov (EFE).- La española Cristina Bucsa cayó eliminada en la fase de grupos del dobles de las Finales de la WTA, después de que su pareja, la estadounidense Nicole Melichar-Martinez, se lesionara durante el segundo set y ambas se vieran obligadas a abandonar el partido.

Por EFE
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En el momento de la retirada, el marcador reflejaba un 6-2 y 4-2 favorable al dúo compuesto por la checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend.

En este encuentro estaba en juego el segundo puesto del grupo B, que concedía el pase a las semifinales, por detrás de las italianas Jasmine Paolini y Sara Errani, ya clasificadas.

Antes de la lesión, Siniakova y Townsend habían dominado el partido con mano de hierro, rompiendo el servicio de sus rivales en 4 de los 7 juegos al resto.

Bucsa y Melichar-Martínez finalizan este torneo en la tercera posición de su grupo, con un balance de un triunfo y dos derrotas.

El dúo se clasificó a las Finales de la WTA como cuarto cabeza de serie tras ganar los torneos de Guadalajara y Ningbo. La española es actualmente la número 11 del mundo en dobles.

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