En una jornada en la que se disputaron los últimos cuatro encuentros de octavos, también sellaron su clasificación el brasileño Thiago Seyboth Wild y el uruguayo Franco Roncadelli.

Roca Batalla solo necesitó de dos sets para llevarse una victoria por 6-3 y 6-4 ante Kolar, al tiempo que Justo remontó ante Rocha y lo venció por 3-6, 6-3 y 6-3.

En tanto, Seyboth Wild se impuso por 6-3 y 7-6 al español Carlos Sánchez Jover y Roncadelli le ganó al argentino Juan Manuel La Serna por 6-3, 6-7 y 7-6.

Un día antes habían sellado su boleto a la próxima ronda el danés Elmen Moller, los brasileños Felipe Meligeni y Matheus Pucinelli de Almeida y el estadounidense Tristan Boyer, unico tenista que se mantiene en carrera para conseguir un título que supo ganar en una edición anterior.

Este viernes Moller se enfrentará con Boyer, Meligeni con Pucinelli de Almeida, Roca Batalle con Seyboth Wild y Justo contra Roncadelli.

Asimismo, se disputarán las semifinales del torneo de dobles, que pondrán frente a frente al suizo Johan Nikles y al neerlandés Ryan Nijboer con los polacos Karol Drzewiecki y Piotr Matuszewski en uno de los partidos y al argentino Mariano Kestelboim y al colombiano Nicolás Barrientos con el uruguayo Ignacio Carou y el boliviano Boris Arias.

El Abierto de Uruguay comenzó el pasado domingo y acabará el próximo 22 de noviembre, cuando se juegue la final en el Carrasco Lawn Tennis Club de la capital. El campeón del torneo sumará 75 puntos en la clasificación ATP y el segundo sumará 50 unidades.

Además, el certamen entregará 107.000 dólares en premios, de los que 17.000 serán para el ganador, 9.600 para el finalista y 5.510 para cada uno de los semifinalistas.