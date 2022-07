Inauguraron pabellón de la República de China (Taiwán) en la Expo 2022

Las firmas que forman parte del Pabellón de Taiwán en la Expo 2022, en el marco de la cooperación económica para negocios y oportunidades comerciales como país aliado y que llegaron a nuestro país tras dos años de pandemia, buscan fortalecer las alianzas con nuestro país.

Entre los participantes del Pabellón de Taiwán se destacan la empresa Tangeng Advanced Vehicles Co. Ltd., dedicada a la fabricación y ensamblaje de autobuses eléctricos con más de cinco años de trayectoria en el rubro de la electromovilidad; la empresa Allis Electric Co., que es desarrolladora de tecnologías de almacenamiento y gestión de energía en el mercado global desde hace 36 años, también es experta en telecomunicaciones, servicios públicos y control de supervisión y adquisición de datos (SCADA). Otra empresa que integra la delegación de dicha nación es Chunghwa Telecom, la proveedora de servicios integrados de telecomunicaciones más grande de Taiwán, que arribó a la Expo 2022 con ofertas líderes en paquetes de comunicación fija, comunicación móvil, banda ancha e internet nacional e internacional.

En ese marco, se informó que este viernes se realizará una firma de acuerdos entre empresarios paraguayos y taiwaneses. Para ese efecto, el director general del Departamento de Cooperación Internacional y Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, el Sr. Tsai Yung-Chung, dará a conocer los logros obtenidos durante la estadía del grupo empresarial y para finalizar este significativo encuentro, el vice-presidente de la Asociación de Cooperación Económica Internacional de Taiwán, el Sr. Hung,Ching-Chung, también dará unas palabras de despedida.

Pabellón muy innovador

Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Ing. Luis Castiglioni, presente en el acto de inauguración del Pabellón de Taiwán, destacó las innovaciones presentadas en la Expo 2022 por parte de los taiwaneses.

“Los empresarios y empresarias de Taiwán llegaron con intenciones de invertir en la electromovilidad y que serían recibidos en el MIC y por el Presidente de la República en audiencias, porque arribaron al país tras la invitación hecha meses atrás durante una visita a Taiwán”, explicó Castiglioni. Enfatizó que el país asiático siempre ofrece oportunidades para el desarrollo de Paraguay, hecho que hoy se plasma en la Expo 2022 en su pabellón, pero que el potencial de dicha nación es enorme.