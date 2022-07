Bajan exportaciones de cerdo, mientras esperan que Taiwán compre

Esperan decisión de Taiwán

“Los números hablan y las exportaciones lastimosamente han bajado más de US$ 6 millones de dolares con relación al año pasado, nuestra esperanza sigue en la posibilidad de apertura del mercado de Taiwán, pero no estamos teniendo respuestas y el tiempo pasa”, señaló Núñez.

Muchas inversiones

En el caso de que no se concrete lo de Taiwán, la ingeniera confirmó que hay otros mercados pero se deben trabajar. “Todas las inversiones en instalaciones, sanidad, genética y todo lo referente a la producción realizadas por los criadores, así como también las industrias, en los últimos tiempos giran en torno a conquistar mercados internacionales y mercados premium como el de Taiwán. No podemos olvidar que Paraguay tiene un fuerte competidor que es Brasil, con el cierre de una parte del mercado chino a sus exportaciones, la carne de cerdo brasileña fue ofertada a precios más bajos a mercados que ya habían sido conquistados por nosotros”.

Precio de carne de cerdo se mantiene

“Un punto que me gustaría destacar en favor de nuestra carne de cerdo es que fue la única que prácticamente no ha aumentado su precio, pese a que subieron los insumos y todo lo que se necesita para la producción; según datos que manejamos, en nuestro país se consumen 9 kilos de cerdo per capita año (embutidos, carne, etc.), mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, están en torno a los 20 a 22 kilos per capita año; aún falta que la gente se acostumbre a comer más cerdo y en eso estamos trabajando”, explicó la gerente de la ACCP.

“Seguimos confiando en que lo de Taiwán se podrá concretar, ya que nuestro país es uno de los pocos que cuentan con el estatus de libre de peste porcina clásica y sin uso de productos como la ractopamina, prohibida en varios países”, finalizó nuestra entrevistada.