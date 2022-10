DNCP y PGR analizan qué hacer tras “ayuda” de la Corte a Engineering

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, informó que analizará junto con la Procuraduría General de la República (CGR) qué medidas tomarán respecto a la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una sanción a la firma Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera. La empresa es conocida como la “superproveedora” del Estado, por los millonarios contratos en numerosos rubros, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Deberán definir qué hacer, considerando el nefasto precedente que esta medida de la Corte representa para las empresas “castigadas” por incumplir sus contratos. Seitz reiteró que se podría analizar una acción de inconstitucionalidad, pero que lo van a analizar en conjunto con la Procuraduría. “Analizaremos qué acción seguir, inicialmente vamos a reunirnos”, indicó.

El director nacional de Contrataciones también señaló que una determinación como esta de la Corte “es un riesgo”, pues por más que haya incumplimientos por parte de las contratistas, como se verificó en el caso de la “superproveedora”, las firmas pueden recurrir a esta instancia para anular las sanciones.

Seitz señaló que con este tipo de decisiones de la Corte se abre el paraguas de que si no se resuelve rápido un sumario, por diferentes razones, se anulan las sanciones. “Veremos cómo replantear la situación ante la Corte. El caso particular (de Engineering) no me preocupa, pero la postura sí”, expresó.

Las resoluciones anuladas por la corte

En este caso, la empresa Engineering, logró anular las resoluciones N° 5967/20 y N° 811/21 de la DNCP, con las cuales se dispuso la amonestación y apercibimiento a la firma, por irregularidades en la ejecución de un contrato del 2013 con Petropar, para la “adquisición de repuestos para molino de caña de azúcar”.

Esto luego de que la Corte haya dado lugar, a través de una resolución con fecha del martes último, al recurso de apelación interpuesto por el abogado Bruno Giuliano Cuenca Esteche, en representación de la firma Engineering y haya revocado el Acuerdo y Sentencia N° 297 de fecha 15 de noviembre del 2021 del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, que había confirmado las sanciones de la DNCP a la empresa.

La resolución N° 5967/20 de la DNCP, con fecha del 15 de diciembre del 2020, sancionó a la empresa tras un sumario, luego de haber procedido a efectuar una verificación de la ejecución del contrato suscripto con Petropar, en forma posterior a la ejecución del mismo.

En dicho documento, la DNCP concluyó que en la verificación “in situ” se pudo observar que los bulones proveídos son de origen brasilero de la marca Ciser, mientras que la proveedora había mencionado en su oferta que los productos eran nacionales y de la marca Engineering.

Además, Contrataciones concluyó que no se ha presentado autorización del fabricante ni la garantía de provisión del representante Ciser SA, tal como establece el Pliego de Bases y Condiciones y el contrato, además de que no fue remitida la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Tras un recurso de reconsideración de Engineering, la DNCP ratificó las sanciones a través de la resolución N° 811/21, con fecha del 2 de marzo del 2021. Pero la “superproveedora” recurrió al Tribunal de Cuentas para anular la sanción, pero dicho colegiado también dio la razón a Contrataciones Públicas. Cómo ultimo recurso, la firma acudió a la Corte y consiguió su cometido en esta instancia, muy cuestionada por hechos de corrupción.