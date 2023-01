Recaudación récord en impuesto a las rentas incluso superó ingresos por IVA

En el año 2022 el impuesto a las rentas en sus diferentes formas (IRE, IRP, Iragro y otros) alcanzó un nivel récord en recaudación con un total de G. 9,48 billones (unos US$ 1.300 millones aproximadamente) con un aumento del 60% con respecto al año anterior, cuando recaudó G. 5,92 billones, de acuerdo con los informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Incluso, los ingresos de las rentas superaron en 10% a lo ingresado en concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que alcanzó al cierre del 2022 G. 8,65 billones.

Según detalló Diego Domínguez, jefe de asesoría económica de la SET, este fuerte incremento en los ingresos de las rentas obedece a varios factores entre ellos lo más importante el efecto de la aplicación ya total de la Ley 6380/19 de Modernización y Simplificación Tributaria, como también por el buen desempeño económico en el año anterior (2021).

Por un lado, la citada ley estableció una equiparación de las rentas que antes estaban segmentadas en renta comercial y agropecuaria, que además tenían tazas diferenciadas. Entonces, la Ley vino primero a unificar criterios y tasas, consolidándose en el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) con una tasa única del 10%. Según Domínguez esto tuvo su impacto en la recaudación y en 2022 en mayor medida ya por su aplicación total. Otro hecho que también impulsó la recaudación de las rentas en 2022 es que las mismas se toman en cuenta el año económico 2021 que cerró con un crecimiento del 4%.

Se busca equidad tributaria

Según Domínguez, que el efecto de que el IVA supere a la Renta en este caso se dio por la combinación de estos dos factores mencionados. No será igual para este año, donde se va estar declarando un año que no fue bueno en cuanto a rentas, pero si bueno al consumo, que incorporó el efecto inflacionario.

No obstante, añadió que el espíritu de la Ley 6380/19 es justamente buscar la equidad tributaria en reducir la presión sobre el consumidor final (quien paga el IVA) y aumentar la presión sobre la renta, o sea “paga más, el que más gana”.

Límites en la deducibilidad

Para la contadora Lilian Torres del Movimiento Resistencia Contable la variación existente en los ingresos de renta en los últimos años se debe al crecimiento de los números por efecto de la inflación, a una mayor formalización de los contribuyentes ya existentes, mejora de la economía en ese periodo, pero fundamentalmente a la aplicación de nuevos impuestos establecidos por la Reforma de la Ley Tributaria 6380/19.

Entre los cambios que se impuso es establecer límites para la deducibilidad en algunos rubros como remuneraciones al personal superior y honorarios profesionales.

“Con la no deducibilidad de estos conceptos la SET recibe ingresos no solo sobre las utilidades de la empresa, sino también sobre gastos que no reconocen a pesar de estar impuestos por Leyes Nacionales e Internacionales como lo son las imposiciones Laborales” expresó.

Al respecto, la Lic Alba Talavera del Colegio de Contadores del Paraguay (CCP) también expresó que gran parte de este impacto en las recaudaciones de renta obedece a los cambios en la Ley 6380/19 y los límites para deducibilidad.

Por ejemplo, detalló que el artículo 15 de la citada Ley en el numeral 7 establece límites en la deducibilidad de los honorarios del personal superior (directores) monto que se podrá descontar solo hasta el 1% de los ingresos brutos. También dispone límite del 1% en los pagos de honorarios profesionales a gerentes y otros cargos gerenciales que no estén gravadas por el Impuesto a la Renta Personal.

“Una gran parte de la renta es producto de gastos que tienen restricciones en la deducibilidad” afirmó.

Cambios en IRP e incorporación de INR

Talavera también mencionó que una ampliación en la base de contribuyentes del Impuesto a la Renta Personal (IRP), los ajustes en la deducibilidad, así como el separar las rentas de servicio y las de capital, también impulsaron la recaudación en este rubo.

Desde la SET explicaron que la Ley 6380/19 también incorporó algunos cambios como el Impuesto a los Dividendos y utilidades (IDU) y el Impuesto a la Renta de No Residentes (INR) que es un impuesto a las personas físicas y jurídicas no residentes.

A partir de la reforma tributaria se creó un impuesto a parte y que también tienen su aporte en la recaudación. Se refiere a los servicios digitales como Uber, Neflix, Spotify y otros, que empezó a aplicarse desde el 2021 y su efecto recaudatorio se notó desde el año pasado.