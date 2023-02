Tributarista denuncia que la SET no permite deducir gastos

La especialista en temas tributarios posteó en sus redes sociales su postura con el titulo: “Del carnaval de Río de Janeiro al carnaval de la SET” y con mensajes dirigidos al viceministro Óscar Orué.

Ruoti reiteró que el registro de los comprobantes en sistemas informáticos es una necesidad y un gran instrumento de control al cual “no nos oponemos” ni como profesionales ni como contribuyentes.

A su criterio, hasta podría ser “comprensible” el colapso de los sistemas de la SET, pero lo que viola la vigencia de un Estado de Derecho y representa un abuso de poder es cargar las consecuencias del colapso de los sistemas y errores en los procesos de cargas en el profesional contable y contribuyentes.

También, agregó, no permitir el derecho constitucional de la deducción de costos y gastos en las liquidaciones de impuestos, a causa de que el “sistema” no permite ingresar el comprobante.

La abogada explicó a ABC sobre éste último punto, señalando que la liquidación de los impuestos se realiza por sistemas informáticos y uno tiene el famoso cuaderno de débito y crédito, todo lo que se factura es el ingreso y todo lo que se gasta y es deducible conforme a ley, tiene que deducirse. Sin embargo, indicó que para realizar la deducción las facturas (por ejemplo de ANDE, de supermercados y otros) se tiene que ingresar al sistema Marangatu.

En ese contexto, mencionó que muchas veces esas facturas no pueden ser ingresadas al Marangatu por diferentes problemas, porque no funciona o no acepta el tipo de comprobantes. Entonces, dijo la abogada que el reclamo no es solamente que el sistema colapsa, sino que no siempre acepta todos los comprobantes y facturas, lo que hace que el contribuyente tenga que pagar más impuestos.

Además, señaló que el otro problema es que el derecho a las rectificativas fue cercenado por la administración tributaria actual, porque piden una declaración y auditoría de lo que uno va a rectificar.

Harán hoy una manifestación

Los contadores y contribuyentes realizarán esta mañana una manifestación en protesta por los constantes problemas que viene registrando el sistema Marangatu de la administración fiscal.

La manifestación de los “Contadores Unidos Autoconvocados” se llevará a cabo a partir de las 8:00 frente a la SET y luego se hará una marcha hasta la sede central del Ministerio de Hacienda, en donde presentarán la nota de reclamo sobre el sistema Marangatu.

La contadora Sandra Oviedo dijo ayer a ABC Cardinal que los problemas del sistema afectan, principalmente, a los contribuyentes de ahí la importancia que estos también participen de la movilización.

Sostuvo que los problemas del sistema impiden poder cumplir con las obligaciones tributarias de los contribuyentes y esto genera multas, sanciones administrativas e impedimentos.

En ese sentido, dijo que la exoneración hasta el mes de junio de multas anunciada por el viceministro Orué solo se relaciona a la presentación del registro de comprobantes, no así de la comunicación, de las facturas anuladas, de la actualización de datos, de la presentación de declaraciones juradas determinativas, renta personal, renta empresarial simple, entre otros.

Oviedo señaló que “de qué sirve que se exonere solo una parte, cuando en realidad para presentar los demás documentos mencionados se necesita utilizar el sistema Marangatu”.