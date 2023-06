Cammesa de Argentina paga a Yacyretá solo US$ 10/MWh, advierten

Según la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, cuya vigencia es sostenida solo por Argentina, la tarifa que debe pagarse a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) era de US$ 30/MWh, alrededor de US$ 44/MWh, según la actual cotización del dólar.

No obstante, Cammesa solo paga un promedio de US$ 10/MWh, denunciaba el último fin de semana el Ing. Leopoldo Melo, ex jefe técnico de la EBY. Del dato se infiere que las diferencia de US$ 33,44 debería pagarle a Yacyretá el Tesoro argentino.

El último jueves, el director ejecutivo paraguayo de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, luego de reunirse con el presidente Mario Abdo Benítez, declaró a la prensa que desde la Argentina “no hubo transferencia suficiente en los últimos meses”.

En otras palabras, Argentina no paga a nuestro país por cesión de energía y tampoco transfiere los fondos resultantes de la venta de la energía de Yacyretá, para cubrir los gastos operativos o de explotación, indispensables para garantizar el funcionamiento normal de la hidroeléctrica y de la EBY.

La crisis en la administración de la EBY se disparó a tal punto que Duarte Frutos, atizado por uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa del último jueves, habló de medidas de presión sobre Argentina con la intención de superar la grave escasez de recursos que hoy afecta a la entidad.

Entre esas medidas de presión, se mencionó nada menos que la apertura de las compuertas de la represa, hecho que reduciría la potencia disponible para la producción de energía y la decisión de poner fin a la política de cesión de energía paraguaya a la Argentina.

Melo, por su parte, añadía que la EBY operó siempre “en rojo” porque Argentina no paga tiempo y forma al Paraguay, por lo observado, tampoco a la EBY. A pesar de esa conducta comercialmente desleal, el técnico advertía con cierto sarcasmo que la venta de la energía de Yacyretá es facturada en tiempo y forma a los aprovechadores del vecino país de esa energía.

El ex jefe técnico de la EBY apuntaba también que la situación es un conflicto más por la falta de pagos desde Argentina, que obliga a la parte paraguaya a endeudarse con los bancos para cubrir necesidades básicas.