Contrato colectivo en IPS: no descartan incluir exagerados beneficios a través de una ampliación

El Congreso no remitió aún la ley de presupuesto 2024 a consideración del Poder Ejecutivo para su promulgación, por lo que no se disponen de datos precisos para determinar cuales de los beneficios previstos en el contrato colectivo fueron o no incluidos.

Las autoridades del IPS y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron que no se prevé el incremento salarial del 5% para los funcionarios de la entidad, atendiendo que no se dieron las partidas presupuestarias necesarias para efectuar el reajuste.

El presupuesto del IPS para el próximo año aprobado por el Congreso asciende a más de G. 9 billones (US$ 1.232 millones), lo que representa un incremento de 4% con relación al presupuesto inicial de poco más de G. 8,7 billones (US$ 1.184 millones).

Al comparar, sin embargo, el proyecto 2024 con el monto vigente al 31 de agosto con la ampliaciones aprobadas, de G. 10,8 billones (US$ 1.467 millones), representa una disminución de 16%.

De acuerdo con los datos preliminares no habría variación salarial en el IPS, pero no se descarta que tras el reinicio de la actividad parlamentaria el próximo año se solicite una ampliación presupuestaria para cumplir con lo pactado con los sindicatos.

El contrato colectivo fue firmado este año entre las autoridades del Consejo del IPS y los sindicatos en plena etapa electoral, a fin de favorecer a los 26.000 funcionarios que tiene la entidad.

La firma se realizó a pesar del servicio deficiente que brinda la institución a los asegurados, los exagerados beneficios que se contempla para el personal y la situación de deuda que arrastra la previsional, lo que pone en riesgo los fondos jubilatorios en el futuro.

Las deudas que tiene el IPS

El presidente del IPS, Jorge Britez, en audiencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso llevada a cabo en el mes de octubre para el estudio del proyecto de presupuesto 2024, señaló su preocupación porque recibieron una institución en crisis, con un importante déficit financiero, con poca capacidad de gestión, elevada morosidad, sobrecarga de recursos humanos y una recaudación muy inferior a lo que habitualmente recibe.

En aquella ocasión, hizo hincapié en que al 30 de setiembre la deuda de la previsional ascendía a más de G. 6,2 billones (US$ 850,8 millones) con proveedores y por préstamos obtenidos.

Nuevo contrato colectivo firmado

El nuevo contrato prevé licencias por diversos motivos, también contempla gratificaciones del 100% del salario y aumentos salariales de 5% anual que corren desde el próximo año, ente otros “premios” que de nuevo atentan contra los recursos de la previsional.

Algunos de estos beneficios ya están vigentes como son las licencias por diversos motivos, o los reposos que justamente fueron objeto de crítica el sonado caso de la funcionaria “reposera”, beneficiada con nada más y nada menos que 180 días de reposo.

También los funcionarios pueden ser beneficiados con días de licencia o permisos por diversas causas, incluso no justificadas, que fácilmente podrían llevar a un funcionario conseguir hasta 266 días “libres” o de permiso en un año.

Por ejemplo, se contempla hasta 90 días de permiso en un año en caso de enfermedad del funcionario y 30 días en caso de enfermedad de algún familiar, también 11 días de licencia por fallecimiento de familiar, 30 días de permiso por circunstancias extraordinarias y, por casos “excepcionales”, 12 días; 28 días a personal expuesto a “Rayos X”, por obligaciones personales 10 días, 12 días por dismenorrea (dolores mestruales, por citar solo algunos de los motivos.