Operaciones en la Bolsa crecieron 36% a marzo

Solo en el mes de marzo último la BVA reportó operaciones por valor de G. 3,14 billones (unos US$ 430 millones al cambio actual) que representa una disminución del 10% con respecto al mes anterior. No obstante, al sumar las operaciones de los tres primeros meses del año, se obtiene que las operaciones bursátiles sumaron G. 9,83 billones (US$ 1.223 millones al cambio actual), lo que representa un aumento del 36% en las operaciones bursátiles al primer trimestre del año, esto en comparación a igual periodo del año 2023, de acuerdo con los registros oficiales.

Cabe mencionar que al cierre del 2023 se logró una cifra histórica de transacciones por valor de US$ 5.078 millones, se superaron ampliamente las expectativas que había inicialmente de cerrar el 2023 en alrededor de US$ 4.000 millones. El valor logrado en el último año resalta igualmente como el nuevo valor histórico de negociación para el mercado bursátil paraguayo que llegó al 12% del Producto Interno Bruto (PIB).

Operaciones mayormente en guaraníes

De acuerdo con los datos, las operaciones registradas en marzo último, la mayor parte de las transacciones fueron en la moneda local, alrededor del 64%, por valor de G. 2,025 billones, mientras que las operaciones en moneda extranjera acapararon el 36% por valor de G. 1,11 billones

El reporte de la Bolsa de Valores refiere que las transacciones en el mercado secundario nuevamente lideraron con el 93% de las negociaciones en el mes de marzo, mientras que solo un 7% de las emisiones fueron nuevas negociaciones en el citado mes.