Aña Cuá: instan al Ejecutivo a arbitrar medidas para reanudar las obras paradas desde enero

El diputado Mauricio Espínola contó en el pleno que asistieron con la Comisión de Entes Binacionales a la zona de obras del Brazo Aña Cuá en Ayolas, el martes último. Recordó que el desarrollo del proyecto se realiza a través de siete contratos, cinco de ellos civiles y dos de consultoría. “La línea de transmisión de 500 kV hasta ahora no han sido licitada y las obras han parado a partir del 1 de enero de 2024″, recordó.

Mencionó que el 15 de enero el contratista civil, el Consorcio Aña Cua WRT (Webuild-Rovella-Tecnoedil), procedió a parar las obras de manera unilateral, lo que afectó a 1000 funcionarios, 500 de ellos paraguayos y 500 argentinos, quedando solamente el personal destinado a conservación de obras, seguridad, entre otros.

El parlamentario añadió que el montaje de los componentes fue también suspendido hasta la reanudación de las obras.

“El presupuesto referencial ha sido de US$ 620 millones; las ofertas adjudicadas, US$ 355 millones; el monto desembolsado US$ 199 millones, y el avance del proyecto 47,1%”, detalló. Agregó que el monto faltante para culminar la obra es de US$ 450 millones.

“El 19 de enero se ha exigido la reanudación de obras. La contratista solicitó a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) una mesa de negociación por la cual EBY dijo que no se sentará en la mesa hasta tanto se reanuden las obras. Ante la falta de respuesta de los contratistas, en abril la EBY procedió a anunciar los reclamos a la aseguradora Patria”, relató.

Dos caminos

Según lo señalado por el diputado colorado, existen dos caminos a seguir en este caso: la rescisión contractual o una renegociación con el contratista. Al mismo tiempo, indicó que existe una intención de reiniciar las obras en agosto de este año, en un programa reducido y gradual.

Con respecto a la relación con el gobierno argentino, Espínola criticó que el presidente Javier Milei hable de superávit mientras que el Paraguay le está regalando su energía. “Le digo al presidente Peña que tenga la misma retribución de cortesía. Se fue tres veces a la Argentina con lo cual no ha surgido ningún efecto en el presidente Milei. Qué cuando venga el presidente de la Argentina lo trate de la misma manera en que él trata a la República del Paraguay”, exhortó.