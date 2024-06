Clyfsa propuso inversión para zanjar conflicto con la ANDE

Representantes de la empresa guaireña Compañía de Luz y Fuerza S.A (Clyfsa) expusieron en la mesa de diálogo propiciada por los diputados de la Comisión de Energía y Minería y la Comisión Especial de investigación, estudio y evaluación del comercio y negocio de electricidad en Villarrica, una propuesta para dar fin al histórico conflicto por la tarifa con la ANDE.

La misma se refiere a que la ANDE abandone las demandas contra Clyfsa, y esta a su vez, no lleva a cabo ninguna contrademanda, considerando que actualmente estas empresas mantienen un conflicto a raíz de una supuesta deuda de US$ 22 millones, de Clyfsa a la ANDE, por diferencia de tarifa; y de otros US$ 500 mil en concepto de penalidades por exceso de potencia reservada, de acuerdo a las explicaciones de la empresa estatal de electricidad. Sin embargo, Clyfsa no reconoce esta situación, lo que generó las citadas demandas por parte de la ANDE.

Por su parte, en el aspecto técnico, la empresa guaireña propone pagar US$ 4 millones para duplicar la capacidad de la subestación de la ANDE en la zona de Paso Pe, Villarrica, en donde Clyfsa traerá los trasformadores sin licitación, y a cambio la ANDE deberá devolver este costo en 50% en energía, en 5 o 10 años.

Según reportes, el millonario monto supuestamente adeudado surge como consecuencia de la venta de energía eléctrica a menor precio, a la firma Clyfsa, una empresa a la que la ANDE vende energía mediante un contrato vigente desde 1973.

Amparado en un informe solicitado a la estatal eléctrica, el diputado colorado y presidente de la Comisión Especial de Investigación, Estudio y Evaluación del Comercio y Negocio de Electricidad en Villarrica, Derlis Rodríguez, aseguró que por medio de una medida cautelar, Clyfsa se benefició en la facturación del consumo de la energía eléctrica, con la aplicación del Pliego de Tarifas N° 20, en contraposición a lo que establece el Pliego de Tarifas N° 21, vigente por un decreto del Poder Ejecutivo desde el 2017. “De esta manera, para Clyfsa rige una tarifa menor a la que pagan los clientes de la ANDE en el resto del país y todos los paraguayos subsidiamos a esta empresa”, manifestó.

El documento que envió la ANDE refiere, además, que mediante un mandato judicial (medida cautelar), Clyfsa paga un 40% menos que la tarifa normal, situación que le generó pérdidas desde el año 2017 a la ANDE.

Por otra parte, el diputado Edgar Chávez, presidente de la Comisión de Energía y Minería, mencionó que Clyfsa tiene un pliego tarifario y que la ANDE decidió subir un 94% el precio, cuando que la empresa solo podría elevar a los usuarios un promedio de hasta el 14%, lo que le hubiera hecho quebrar en dos meses.