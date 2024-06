Petropar sigue en silencio sobre la “propuesta” de Andrea Lafarja ante el juzgado

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, además de sus gerentes y directores, siguen en silencio sobre la propuesta de acuerdo que presentó la empresa AP SA, de Andrea Lafarja Bittar, ante el juzgado civil y comercial del segundo turno de la capital, a cargo del juez Arnaldo Martínez Rozzano.

La compañía de la corredora de rally ofreció el pago de solo US$ 150.000 a la petrolera pública, en 10 cuotas de US$ 15.000, poner fin al juicio que inició de Petropar, tras el fracasado contrato de compra de gasoíl por más de US$ 51 millones.

Esto significa que la empresa AP SA pretende abonar 10 veces menos que los US$ 1,5 millones que le debía pagar a Petropar, tras la cancelación de su contrato, que es el monto que se comprometió en una garantía de mantenimiento de oferta, que la compañía de Lafarja presentó en formato de declaración jurada.

Pero en la petrolera pública ningún funcionarios quiere brindar información, pese a insistencias. Desde la Dirección de Comunicaciones, a cargo de Norma Caballero, informaron que iban a contactarnos con el Abg. Carlos José Arce, director jurídico de la estatal, pero hasta ahora no hay respuestas.

Lo cierto es que el 30 de mayo último, la empresa AP SA, presentó una propuesta de acuerdo ante el juzgado y el juzgado confirmó que ya corrió traslado de este ofrecimiento a Petropar, pero aún no se sabe si la estatal aceptará el acuerdo.

Plantearon incompetencia del juzgado, pero luego presentan acuerdo

Llamativamente, la propuesta de acuerdo de la firma de Lafarja se concretó luego de que el 7 de mayo último haya presentado otro escrito ante el juzgado para “oponer excepciones de incompetencia de jurisdicción y convenio arbitral como de previo y especial pronunciamiento”.

Concretamente, con este petitorio, AP SA planteó un pedido de incompetencia del juzgado ordinario que lleva el caso de la demanda de Petropar y busca que se resuelva en un arbitraje “como está establecido en el contrato”, según la firma.

Justamente, con este propósito, la empresa de Lafarja presentó un requerimiento arbitral, pero recién el 3 de mayo último, en la sede del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay. “Al iniciar mi mandante (AP SA) el procedimiento del arbitraje produce la incompetencia del juez interviniente, debiendo resolver la procedencia de las excepciones de incompetencia de jurisdicción - convenio arbitral y el archivo de la presente demanda”, resalta el escrito.

Pero 22 días después de pedir que el juez se declare incompetente y que se de por interrumpido el plazo para contestar la demanda, la empresa AP SA presentó una propuesta con la que busca pagar menos a Petropar.

Detalles de la demanda contra empresa de Andrea Lafarja

Petropar, cuyo titular es Eddie Jara, “demandó” ante un juzgado civil y comercial de la capital a la empresa de Lafarja, para poder cobrar los US$ 1,5 millones de la garantía de mantenimiento de oferta de la fallida compra de gasoíl. El caso está desde diciembre del año pasado en el juzgado civil y comercial del segundo turno, a cargo del juez Martínez Rozzano, quien ya el 13 de febrero último admitió la demanda, a través de una resolución, y ordenó la “agregación de los documentos” de la causa.

Sin embargo, Petropar estaba dilatando el avance del juicio ordinario, por lo que en principio “no había impulso procesal”.

La empresa de Lafarja tenía contratos con la Dinac por montos ínfimos, ya sea para la provisión de alfombras, decoración o reparación de acondicionadores de aire. El patrimonio de AP SA era de solo US$ 915.021, aún así Petropar le adjudicó la compra de diésel por más de US$ 51,5 millones, que finalmente fracasó.