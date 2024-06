Tesoro transfirió 50% menos de recursos para ejecutar inversiones

Los datos de enero a mayo del presente ejercicio 2024 y comparados con el mismo periodo de 2023, forman parte del informe de la Tesorería General del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El informe indica que al quinto mes del año pasado el Tesoro transfirió para inversiones G. 2,1 billones (US$ 285,3 millones), mientras que en el presente ejercicio el monto desembolsado representa poco más de G. 1 billón (US$ 144,4 millones), lo que implica G. 1 billón menos (US$ 140,8 millones) y equivale a una caída del 49,4%.

La disminución de las inversiones públicas contribuye al desempleo en el sector de obras de infraestructuras y afecta a toda la cadena, de ahí la importancia de que el Estado invierta más para contribuir a una mayor actividad económica.

La inversión cae desde inicio del año

El menor recurso destinado a inversiones se viene dando desde inicio del año, teniendo en cuenta el compromiso asumido por el gobierno de Santiago Peña ante los organismos financieros internacionales, a través de su plan de convergencia fiscal que establece volver al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB en 2026.

Peña apenas asumió extendió el plan de convergencia con el argumento de pagar las deudas del gobierno anterior con empresas contratistas de obras y farmacéuticas, situación que hizo disparar el año pasado el saldo rojo a 4,1%. Este año, el déficit debe bajar a 2,6% del PIB y para el año venidero a 1,9% del PIB.

Al mes de abril el déficit anualizado representó 3,4% y la de mayo no se dio a conocer aún por la demora del MEF, a pesar de que a inicios de la semana pasada el ministro Carlos Fernández Valdovinos ya anunció que el número es menor a la registrada en el cuarto mes del año.

Menos inversión para reducir el déficit

La reducción del déficit se da, principalmente, por la vía de la disminución de las inversiones públicas, no precisamente por una mayor eficiencia del gasto público.

De entre los fondos transferidos en total para inversiones, con todas las fuentes disponible del Tesoro, el financiamiento con recursos del Tesoro aumentó 192,8%, con préstamos cayeron 53% y con recursos institucional, 33,9%.

Según el informe de Tesorería, las transferencias realizadas hasta mayo del 2024, con todas las fuentes de financiamiento, muestran un crecimiento interanual del 8,9%. “Si se observa lo financiado con recursos del Tesoro (FF10), se verifica un incremento del 10,2%, explicado principalmente por los rubros de Deuda y Servicios Personales”, añade.

Los servicios personales aumentan

En ese contexto, los gastos en servicios personales, que incluyen salarios y otros beneficios de los funcionarios públicos, aumentaron 6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos del informe.

Indica que de enero a mayo el Tesoro transfirió más de G. 8,4 billones (US$ 1.144,3 millones), lo que implica un incremento de G. 479.613 millones (US$ 65,1 millones) con relación al monto transferido en el mismo lapso del año pasado, lo que implica 6% de crecimiento.

Si se tiene en cuenta solo los servicios personales financiados con recursos genuinos, el incremento es del 6,6%. En tanto, con créditos cayó 28,3% y con institucionales disminuyó 6,6%.