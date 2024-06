Aporte al Tesoro: entes ingresaron G. 75.000 millones en mayo

Los números forman parte del informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” correspondiente al mes de mayo, en donde se detalla el aporte realizado por las nueve entidades públicas, los royalties transferidos por las entidades binacionales Itaipú y Yacyreta.

Al quinto mes del año las entidades públicas ya aportaron al Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para financiar el presupuesto un total de G. 234.255 millones (US$ 31,8 millones), que representa una ejecución del 29,7%.

Lea más: BNF transfirió al Tesoro parte de sus utilidades

El informe aclara que de este monto total, G. 67.300 millones (US$ 9,1 millones) corresponden a compensación de deudas entre el MEF y Petropar, realizado en el marco de lo que dispone la ley N° 6809/2021, que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social, para mitigar el impacto de la pendemia del covid-19.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entidades obligadas a aportar

Las entidades obligadas a transferir son la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Lea más: Peña espera que Argentina pague su deuda por Yacyretá para no dejar de venderle energía

Además, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC), Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Industria Nacional del Cemento (INC).

En cuanto a la transferencia de royalties por parte de las entidades binacionales, Itaipú sigue siendo el único que lo hace, en mayo ingresó US$ 36,5 millones y con esto en los cinco meses del año suma US$ 201,4 millones. Yacyreta, por su parte, no registra ingreso alguno en lo que va del año.