Déficit fiscal: FMI espera que el déficit caiga sustancialmente al 2,6% del PIB

Los técnicos del Fondo Monetario visitaron el país en el marco de la consulta del Artículo IV de 2024, convenio constitutivo que permite realizar una evaluación anual de la economía; así también para llevar a cabo la tercera revisión del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP); y la primera revisión del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS).

En el análisis sobre la perspectivas económicas del país, refiere que el déficit fiscal saltó al 4,1% del PIB en 2023, en parte debido a pagos extraordinarios vinculados al reconocimiento de reclamos pendientes acumulados durante la pandemia con empresas constructoras y proveedores farmacéuticos.

En ese contexto, indica que se cumplieron los objetivos de diciembre de 2023 sobre el déficit fiscal del gobierno central y el límite a la acumulación neta de deuda flotante dentro del marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP), mientras que el objetivo sobre el gasto primario corriente no se cumplió debido a un reembolso mayor de lo esperado para cubrir las obligaciones pendientes con los proveedores farmacéuticos.

Déficit debe caer sustancialmente

La misión señala que se prevé que el déficit fiscal caiga sustancialmente al 2,6% del PIB en el presente año, en línea con el objetivo de las autoridades de volver a converger para el 2026 al techo de déficit del 1,5% del PIB conforme a la regla fiscal.

Explica que el ajuste correspondiente se lograría mediante una reducción del gasto en inversión (con la finalización de grandes proyectos de construcción de carreteras) que podría ser amortiguada por ingresos no tributarios adicionales provenientes de Itaipú y una mejora en la recaudación de impuestos, la que ha aumentado fuertemente en los primeros meses de 2024.

Ingresos adicionales de Itaipú

Con respecto a los ingresos adicionales de Itaipú, aunque no lo dice el informe, se referiría al reciente acuerdo logrado entre el gobierno paraguayo y el gobierno brasileño sobre la tarifa a ser aplicada hasta 2026, de US$ 19,28 kW/mes por la potencia de la entidad binacional, que le permitirá al país obtener unos US$ 1.250 millones por año.

Según detalló el último jueves el presidente de la República, Santiago Peña, la tarifa fijada generará US$ 280,5 millones en ingresos por royaltíes, US$ 650,9 millones para inversión social por año, US$ 265,8 millones por compensación de energía y US$ 53 millones en utilidades de capital y otros.

En cuanto a la mayor recaudación de impuestos, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), del 15 de agosto de 2023 al 29 de abril de 2024 recaudó US$ 457 millones más con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Caída de la inversión pública

La inversión pública al cierre del primer trimestre del año cayó 54,3% con relación al mismo periodo del año pasado, a fin de mantenerse en línea con la senda de la convergencia fiscal, según el informe de situación financiera del MEF.

En 2023 se destinaron a inversión en obras más de G. 1,5 billones (US$ 205,2 millones), en tanto que en el presente ejercicio el monto ejecutado bajó a G. 690.800 millones (US$ 93,7 millones).

El déficit fiscal anualizado, por su parte, cerró el primer cuatrimestre en 3,41% del PIB, de acuerdo a los datos adelantado por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, teniendo en cuenta que el informe no se dio a conocer aún.

La ley de presupuesto establece como tope de déficit para este año 2,6% del PIB, para el próximo año debe reducirse a 1,9% y en 2026 cerrar en 1,5%, que es el límite establecido por la ley de responsabilidad fiscal.