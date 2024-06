Presión de ANDE logra que Argentina pague US$ 100 millones de su deuda por cesión de energía

El viernes de la semana pasada, el gobierno de Javier Milei realizó el pago de US$ 100 millones, parte de la deuda que mantiene con el gobierno paraguayo por la cesión de energía en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Esta “histórica transferencia récord”, como calificó la binacional en la publicación que realizó en su página web en el lado paraguayo, se dio luego de que desde el 28 de mayo último, la ANDE empezara a retirar mayor cantidad de la energía que le corresponde al Paraguay. Esto repercutió, por ende, en una menor cantidad de energía paraguaya cedida al vecino país.

Según técnicos de la ANDE y especialistas del sector eléctrico, la presión de la empresa estatal de electricidad de nuestro país funcionó porque a la Argentina le cuesta más barato pagar su deuda con Paraguay que importar energía de otros países vecinos.

Según el reporte de la EBY, el Gobierno argentino transfirió a nuestro país US$ 100 millones en concepto de pago por cesión de energía producida por la Central Hidroeléctrica Yacyretá. El dinero fue remitido al Tesoro, a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas.

Añadieron que la deuda total en dicho concepto ascendía a US$ 132 millones y que en mayo se recibió una transferencia de US$ 12 millones y en junio US$ 100 millones, quedando así todavía un saldo de US$ 20 millones.

“La suma corresponde a la amortización de la deuda por cesión de energía producida por la Central, que por Tratado pertenece a Paraguay, pero es cedida al vecino país”, explicaron.

Resaltaron que bajo la administración del Lic. Luis Benítez, de agosto de 2023 a junio de 2024, Paraguay ya recibió US$ 132.567.523,13 por cesión de energía de Yacyretá.

“Queda pendiente el pago por generación de energía, que en estos momentos asciende a 92 millones de dólares, dinero que debe ingresar a las finanzas de la Entidad Binacional Yacyretá, para solventar el funcionamiento de la institución y financiar los proyectos que lleva adelante en favor de la ciudadanía en diferentes frentes”, destaca también la institución.

Finalmente reconocen que la EBY afronta dificultades para saldar compromisos asumidos con proveedores debido al retraso de transferencia de la Argentina, por el uso de energía producida por la binacional. “Continúan las negociaciones para lograr el desembolso en el mencionado concepto”, especifican.

Por otra parte, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, publicó en su cuenta de X que “Siguiendo instrucciones de los Pdtes. @SantiPenap y @JMilei, logramos un acuerdo para la cancelación de la deuda con el Tesoro paraguayo por la cesión de energía a la Argentina. Con @LuisCaputoAR seguiremos trabajando coordinada y armónicamente para beneficio de ambos pueblos”.

Añadió que la cancelación implica el pago de 100 millones de dólares inicialmente (materializado el pasado viernes) y de los restantes 20 millones de dólares en el mes de agosto.

Asimismo, consultado al respecto, el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, manifestó que van a seguir con la misma política de retiro de nuestra energía de Yacyretá, por orden del presidente Peña.

Mejor pagar por la cesión, dicen

Si consideramos de enero a mayo de 2024, de los 6.900 GWh que generó la EBY, un 18% menos que en 2023, el Paraguay solo retiró 1.362 GWh (20%), lo que implica que cedió 2.130 GWh en la EBY, que es mucho mayor que toda la importación de Argentina de sus vecinos a precios mayores, señaló el experto del sector eléctrico, Ing. Axel Benítez.

Por lo que indicó que si la ANDE llegara a retirar al 50%, la Argentina deberá importar mucho más este invierno a costos mucho mayores y al contado. “Es mejor nomás pagar la cesión a los paraguayos que importar por 10 veces mayor precio”, concluyó.